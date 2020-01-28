Ростов-на-Дону, , 19:14 — REGNUM Доход супруги убитого в Ростовской области депутата Законодательного собрания Андрея Алабушева («Единая Россия») в 2018 году составил 1 млн 755 тыс. рублей, передаёт ИА REGNUM.

Согласно декларации, жене также принадлежали по ¼ земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки (общей площадью почти 1,2 тыс. кв. метров), квартиры (почти 113 кв. метров), гаража (82,4 кв. метра), сарая (около 60 кв. метров) и навеса (43 кв. метра).

ИА REGNUM напоминает, что доход Алабушевав 2018 году составил 4,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, тела супругов Алабушевых были обнаружены в их доме в Зернограде. В качестве основной версии убийства рассматривается ограбление. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

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