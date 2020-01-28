Ростов-на-Дону, , 19:03 — REGNUM В Ростовской области следователи восстанавливают картину произошедшей в Зернограде трагедии. По факту убийства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева («Единая Россия») и его супруги возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России 28 января.

В ведомстве уточнили, что тела супругов были обнаружены в частном домовладении, расположенном по переулку Западному в Зернограде.

«По предварительным данным, у убитых имеются рубленые раны в области головы. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что водитель депутата дал показания. Мужчина одним из первых оказался в доме Алабушева после того, как он не пришёл на совещание в аграрном центре «Донской». По предварительным данным, супруги стали жертвами ограбления.

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