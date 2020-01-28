Кутаиси, Грузия, , 19:07 — REGNUM Черепно-мозговую травму получил гражданин России, упав при попытке сделать селфи с перил храма в Грузии. Об этом 28 января сообщает грузинский Первый канал.

Инцидент произошёл во время посещения российским туристом храма Баграти в городе Кутаиси. Сообщается, что 18-летний молодой человек залез на перила на одной из стен храма, чтобы сделать селфи, но не удержался и упал с высоты.

Пострадавший был доставлен с травмами средней степени тяжести в одну из больниц города Кутаиси. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. По предварительным данным, российский турист получил ушибы и черепно-мозговую травму.

Уточняется, что молодой человек находился в Грузии вместе с родителями. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины на турбазе в Нижегородской области, которая упала с высоты около 2,5 метров при попытке сделать селфи.

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