Ростов-на-Дону, , 18:55 — REGNUM Доход убитого в Ростовской области депутата Законодательного собрания Андрея Алабушева в 2018 году составил 4,1 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Согласно декларации, народный избранник владел ¼ земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки (почти 1,2 тыс. кв. метров), ¼ квартиры (почти 113 кв. метров), ¼ гаража (82,4 кв. метра), ¼ сарая (около 60 кв. метров) и ¼ навеса (43 кв. метра).

ИА REGNUM ранее сообщало, что основной версией убийства депутата и его супруги является убийство. По месту жительства работают следователи. Первые показания дал водитель Алабушева.

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