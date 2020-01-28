Ростов-на-Дону, , 18:39 — REGNUM Водитель депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева («Единая Россия») дал первые показания. Мужчина одним из первых оказался в доме народного избранника и обнаружил тела убитого депутата и его супруги.

«В 3 часа он должен был проводить совещание в аграрном центре «Донской», но не пришёл. Когда не смогли дозвониться, нас отправили домой. Посмотреть. Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать — всё было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови», — цитирует водителя Mash.

Мужчина уточнил, что «угроз депутату не поступало, да и проблем никаких на работе тоже не было».

ИА REGNUM ранее сообщало, что основная версия произошедшего — ограбление. Тела депутата донского парламента и его жены были найдены по месту жительства в Зернограде. По последним данным, супруги погибли от рубленных ран.

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