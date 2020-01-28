Нижний Новгород, , 18:37 — REGNUM Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал главу Канавинского района Михаила Шарова на два месяца — до 25 марта. Причём следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Однако, суд принял решение об аресте с учётом доводов о том, что Шаров может уничтожить доказательства или оказывать давление на свидетелей, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Доводы следствия о том, что глава района может скрыться суд отклонил — загранпаспорт Шарова был изъят во время обыска накануне.

В суде глава Канавинского района заявил, что вину не признает, взяток никогда не брал. Также он отметил, что суть обвинений ему непонятна. Шаров просил о домашнем аресте в своем доме в Богородске.

Мера пресечения в отношении его заместителя Эдуарда Цветкова будет избрана позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Канавино и его заместитель была задержаны по подозрению в преступлении по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц»). По версии следствия, чиновники подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконное бездействие в пользу одного из жителей города.

Накануне в доме главы Канавинского района, который занял этот пост в 2018 году, прошли обыски.