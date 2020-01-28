Москва, , 18:34 — REGNUM Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, был признан вменяемымпо результатам психолого-психиатрической экспертизы. Об этом 28 января сообщил журналистам адвокат матери убитой Александра Бакшеева.

Как пояснила Бакшеева, к выводу о вменяемости Соколова пришли специалисты Московского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, где Соколов проходил экспертизу.

Кроме того, адвокат потерпевшей стороны сообщила, что в ближайшее время, возможно, будет решён вопрос об этапировании Соколова в Санкт-Петербург.

В свою очередь, адвокат Соколова, Александр Почуев, по данным агентства РБК, назвал информацию о вменяемости историка провокационной и пояснил, что никакого ответа сторона защиты по данному поводу не получала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении информации о признании вменяемым историка Соколова, убившего свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко.

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