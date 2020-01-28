Ростов-на-Дону, , 18:25 — REGNUM По месту жительства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги работают следователи. Основная версия произошедшего — ограбление.

Напомним, что в Ростовской области подтвердили трагическую гибель депутата и его супруги. Тела убитых обнаружил водитель Алабушева.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Алабушев всю жизнь занимался научной деятельностью. Последние 20 лет он возглавлял аграрный научный центр «Донской». В сентябре 2018 года доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук был избран депутатом донского парламента. Он «принимал активное участие в работе парламентских комитетов по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества и по образованию, науке, культуре и информационной политике».

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