Ростов-на-Дону, , 18:15 — REGNUM Убитый в Ростовской области депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев более 20 лет возглавлял аграрный научный центр «Донской». Об этом сообщается на сайте научного учреждения, передает ИА REGNUM.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук родился в городе Калач Воронежской области. Высшее образование Алабушев получил на Дону.

«Научная деятельность Алабушева на протяжении 41 года связана с Зерноградской селекционной станцией, Всероссийским научно-исследовательским центром селекции и семеноводства сорговых культур. Предметом научных исследований Алабушева являются проблемы производства зерна в России, эффективность возделывания сельскохозяйственных культур», — говорится в биографической справке.

ИА REGNUM напоминает, что тела убитых супругов Алабушевых обнаружил в Зернограде водитель. В Законодательном собрании Ростовской области подтвердили трагическую гибель народного избранника.

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