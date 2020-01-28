Белу-Оризонти, Бразилия, , 18:11 — REGNUM Число жертв наводнения в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 50 человек, ещё двое числятся пропавшими без вести, 28 января передает агентство Reuters.

Наибольшее число погибших, 13 человек, зафиксировано в столице штата Белу-Оризонти.

Также сообщается, что ещё 65 человек находятся в больницах с различными травмами. Из-за наводнений пришлось эвакуировать 28 тыс. жителей штата.

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