Москва, , 18:08 — REGNUM 23-летний добровольный помощник ветеринаров московской клиники загорелся после инцидента с котом. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Молодой мужчина помогал оказывать помощь дворовому коту и получил глубокие ссадины. Его раны обработали, на кисть наложили повязку. Пострадавший, пережив стресс, решил закурить, и пропитанная спиртом повязка неожиданно вспыхнула. Пламя удалось погасить, однако помощнику ветеринара потребовалась госпитализация в ожоговый центр городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева.

Ему поставили диагноз — ожог второй и третьей степени правой кисти и предплечья 3% тела. Такое поражение грозит значительную утрату функций кисти. Было проведено три этапа хирургического лечения, в итоге функция кисти была сохранена, а пациент смог избежать инвалидности.