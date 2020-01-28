Ижевск, , 17:59 — REGNUM В Удмуртии раскрыли изнасилование жительницы Ижевска, совершенное 16 лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Преступление было совершено в сентябре 2003 году на одном из перекрестков в Ижевске. Мужчина с электрошокером напал на девушку, затащил в кустарник и изнасиловал. Из-за того, что было темно, а также из-за многочисленных ударов током девушка преступника не запомнила и детально описать его внешность не смогла.

Уточняется, что в СУ СКР Удмуртии в 2019 году было создано подразделение, которое занимается расследованием преступлений прошлых лет. Материалы этого уголовного дела были изучены с учетом новых возможностей работы с биоматериалами. По итогам генотипической экспертизы удалось выделить генотип насильника. Выяснилось, что он совпадает с данными мужчины, осужденного ранее за аналогичное преступление — 46-летнего сотрудника одного из ижевских предприятий.

После получения результатов экспертизы мужчина написал явку с повинной. Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено в связи с истечением сроков давности.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью в одном из судов Пензенской области начали по существу рассматривать уголовное дело о преступлении 20-летней давности.

Летом 1999 года четверо жителей региона остановили автомобиль ВАЗ, водитель которого занимался частным извозом. В ходе поездки пассажиры напали на водителя, убили его, а тело закопали в лесу. Из машины они похитил магнитолу и наличные средства в размере 400 рублей, машину в последствии продали. нападавшие были осуждены еще в 1999 год, но одному из них удалось скрыться.