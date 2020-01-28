Ростов-на-Дону, , 18:00 — REGNUM В Ростовской области подтвердили гибель депутата донского парламента Андрея Алабушева и его супруги Ольги.

«Трагически погибли Андрей Алабушев, депутат Законодательного собрания VI созыва, член фракции «Единая Россия», директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» и его супруга Ольга Алабушева. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области выражают глубокие соболезнования родным и близким покойных», — говорится на официальной сайте донского парламента.

ИА REGNUM напоминает, что тела убитых депутата и его супруги обнаружил в квартире водитель. Дверь мужчина открыл своим ключом. По некоторым сведениям, супруги погибли от открытых черепно-мозговых травм.

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