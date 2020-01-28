Ростов-на-Дону, , 17:54 — REGNUM Тела убитых депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги обнаружил квартире водитель. По некоторым данным, у водителя имелся ключ от двери.

«Тела Андрея Алабушева и его жены, в их квартире в городе Зернограде, с признаками насильственной смерти, обнаружил водитель депутата — на стук ему не открыли и сотрудник отпер дверь своим ключом. По предварительной информации, супруги погибли от тяжелых открытых черепно-мозговых травм», — информирует Telegram-канал 112.

ИА REGNUM напоминает, что об убийстве ростовского депутата вместе с супругой стало известно сегодня, 28 января. По одной из версий, супруги погибли от огнестрельных ранений. По последним данным, причиной смерти стали рубленные раны.

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