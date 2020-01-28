Париж, , 18:14 — REGNUM Столкновения пожарных, вышедших на акцию протеста против пенсионной реформы, с сотрудниками полиции, произошли в Париже. Об этом 28 января сообщает телеканал BFMTV.

Шествие пожарных началось от площади Республики, манифестанты намерены пройти мимо проспекта Республики, бульвара Менильмонтана и проспекта Филиппа Огюста до площади Нации. В ходе акции протеста начались столкновения демонстрантов с полицейскими.

В настоящее время сотрудниками правопорядка задержаны уже шесть человек. Пострадавших в результате столкновений нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста, которую проводят в Париже пожарные со всей Франции. Пожарные хотят пересчёта своих премий, которые не повышались с 1990 года и выражают опасения в связи с планами правительства провести пенсионную реформу.

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