Ростов-на-Дону, , 17:42 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев («Единая Россия») и его супруга были убиты в собственной квартире в Зернограде. По некоторым данным, оба погибли от рубленных ран. Эту информацию распространил Telegram-канал «Ростов №1».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось, что супруги погибли от огнестрельных ранений. При этом официально информация о убийстве народного избранника не подтверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, Алабушев был избран депутатом регионального парламента в сентябре 2018 года. В списке закреплённых за ним территорий значатся Егорлыкский, Зерноградский и Целинский районы.

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