Екатеринбург, , 17:38 — REGNUM В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи подвергся нападению. Об этом пишут местные СМИ.

По данным свердловского управления СКР, телесные повреждения медику причинил муж женщины, который сам же вызвал медиков для своей жены. Е1.ru сообщает, что у мужчины ушиб скулы, сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.

По сведениям СМИ, в полицию ни одна из сторон заявлять не стала. Отметим, нападения на сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге происходят регулярно.