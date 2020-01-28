Ростов-на-Дону, , 17:34 — REGNUM За депутатом законодательного собрания Ростовской области VI созыва Андреем Алабушевым («Единая Россия») закреплено три района. Об этом сообщается на сайте донского парламента, передаёт ИА REGNUM.

Известно, что Алабушев был избран депутатом по одномандатному избирательному округу №17 в сентябре 2018 года. В списке закреплённых за ним территорий значатся Егорлыкский, Зерноградский и Целинский районы.

ИА REGNUM напоминает, что тела депутата и его супруги были найдены в Зернограде 28 января. Однако эта информация официального подтверждения не получила.

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