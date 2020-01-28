28 Января
 
18:25

Ростовского депутата с супругой убили грабители — версия

По месту жительства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги работают следователи. Основная версия произошедшего — ограбление.

18:21

Также Алабушев в законодательном собрании Ростовской области работал в составе комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике.

18:19

В законодательном собрании Ростовской области Андрей Алабушев входил в комитет по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.

18:15

Убитый депутат возглавлял аграрный научный центр «Донской»

Убитый в Ростовской области депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев более 20 лет возглавлял аграрный научный центр «Донской».

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук родился в городе Калач Воронежской области. Высшее образование Алабушев получил на Дону.

18:00

В ЗС Ростовской области подтвердили гибель депутата и его супруги

В Ростовской области подтвердили гибель депутата донского парламента Андрея Алабушева и его супруги Ольги.

«Трагически погибли Андрей Алабушев, депутат Законодательного собрания VI созыва, член фракции «Единая Россия», директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» и его супруга Ольга Алабушева. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области выражают глубокие соболезнования родным и близким покойных», — говорится на официальной сайте донского парламента.

17:54

Тела ростовского депутата и супруги нашёл водитель

Тела убитых депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги обнаружил в квартире водитель. По некоторым данным, у водителя имелся ключ от двери.

17:42

Стали известны подробности убийства ростовского депутата и его супруги

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев («Единая Россия») и его супруга были убиты в собственной квартире в Зернограде. По некоторым данным, оба погибли от рубленных ран. Эту информацию распространил Telegram-канал «Ростов №1».

17:41

Тела депутата и его жены были обнаружены в их квартире в городе Зерноград, сообщает «Россия 24».

17:39

Депутат законодательного собрания Ростовской области VI созыва Андрей Алабушев. zsro.ru

17:34

За убитым депутатом было закреплено три района Ростовской области

Депутатом Законодательного собрания Ростовской области VI созыва Андрей Алабушев («Единая Россия») был избран по одномандатному избирательному округу №17 в сентябре 2018 года. В списке закреплённых за ним территорий значатся Егорлыкский, Зерноградский и Целинский районы.

17:32

Пока официального подтверждения эта информация не получила.

17:31

В Ростовской области застрелен депутат с супругой

При каких обстоятельствах супруги получили огнестрельные ранения, не уточняется.