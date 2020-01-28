Ростовского депутата с супругой убили грабители — версия
По месту жительства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги работают следователи. Основная версия произошедшего — ограбление.
Также Алабушев в законодательном собрании Ростовской области работал в составе комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике.
В законодательном собрании Ростовской области Андрей Алабушев входил в комитет по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.
Убитый депутат возглавлял аграрный научный центр «Донской»
Убитый в Ростовской области депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев более 20 лет возглавлял аграрный научный центр «Донской».
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук родился в городе Калач Воронежской области. Высшее образование Алабушев получил на Дону.
В ЗС Ростовской области подтвердили гибель депутата и его супруги
В Ростовской области подтвердили гибель депутата донского парламента Андрея Алабушева и его супруги Ольги.
«Трагически погибли Андрей Алабушев, депутат Законодательного собрания VI созыва, член фракции «Единая Россия», директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» и его супруга Ольга Алабушева. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области выражают глубокие соболезнования родным и близким покойных», — говорится на официальной сайте донского парламента.
Тела ростовского депутата и супруги нашёл водитель
Тела убитых депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги обнаружил в квартире водитель. По некоторым данным, у водителя имелся ключ от двери.
Стали известны подробности убийства ростовского депутата и его супруги
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев («Единая Россия») и его супруга были убиты в собственной квартире в Зернограде. По некоторым данным, оба погибли от рубленных ран. Эту информацию распространил Telegram-канал «Ростов №1».
Тела депутата и его жены были обнаружены в их квартире в городе Зерноград, сообщает «Россия 24».
За убитым депутатом было закреплено три района Ростовской области
Депутатом Законодательного собрания Ростовской области VI созыва Андрей Алабушев («Единая Россия») был избран по одномандатному избирательному округу №17 в сентябре 2018 года. В списке закреплённых за ним территорий значатся Егорлыкский, Зерноградский и Целинский районы.
Пока официального подтверждения эта информация не получила.
В Ростовской области застрелен депутат с супругой
При каких обстоятельствах супруги получили огнестрельные ранения, не уточняется.