В городе Зернограде Ростовской области 28 января вместе с супругой убит депутат законодательного собрания региона Андрей Алабушев («Единая Россия»).

По одним данным, супруги погибли от огнестрельных ранений. По другим — от рубленных ран.

Всё, что известно об этом, — в трансляции ИА REGNUM.

Убийство. Иван Шилов © ИА REGNUM