Нарьян-Мар, , 17:25 — REGNUM На пять часов задержали авиарейс Нарьян-Мар — Москва по техническим причинам. Об этом ИА REGNUM сообщили в аэропорту НАО.

Вылет самолета авиакомпании «Utair» был назначен на 12.40, однако из-за неисправности воздушного судна его перенесли на 18.00. В аэропорту сообщили, что потребовалась замена судна.

Как сообщает NAO24 со ссылкой на одного из пассажиров рейса, вылет откладывали несколько раз.

«Сначала вылет перенесли на 16.50. Нам об этом сообщили в 13.45, до этого ждали в накопителе, информации не было. Сейчас люди отправились по домам, кто-то остался ждать вылета в аэропорту», — сказал пассажир рейса.