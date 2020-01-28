Чебоксары, , 17:22 — REGNUM На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд в Чувашии вынес обвинительный приговор в отношении бывшего депутат горсобрания Чебоксар и жителя Свердловской области, которые обвинялись по статьям о незаконном сборе сведений о жизни частного лица, в покушении на организацию убийства по найму, а также в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Виновность бывшего депутат подтверждает большой комплекс следственных действий, в том числе назначено и проведено более 10-ти судебных экспертиз. В частности, были проведены баллистические, почерковедческие, фоноскопическая, комплексная портретная и фототехническая, компьютерно-технические, генетические и трасологическая экспертизы.

Следствием и судом установлено, что из личной неприязни к своему знакомому, с которым депутат являлся соучредителем двух коммерческих организаций, в связи с часто возникаемыми между ними конфликтами, организовал сбор сведений о своем партнёре с целью организации его убийства. Информацию чиновник передал своему знакомому, которому и предложил за вознаграждение совершить убийство.

В декабре 2017 года киллер встретился с потерпевшим и сообщил ему, что получил заказ на его убийство, но за 50 тыс. рублей он готов этого не делать. Далее он завел потерпевшего в безлюдное место, где однократно выстрелил, но промахнулся. Его действия пресекли сотрудники Управления ФСБ по Чувашии. Причем правоохранителям преступник при задержании оказал вооруженное сопротивление.

Обвиняемый депутат получил 9 лет в колонии строгого режима, киллер — 10 лет. Также обоим назначено дополнительно 1 год ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, это уголовное дело рассматривается в суде второй раз.

В марте 2019 года Московский районный суд Чебоксар с участием коллегии из шести присяжных заседателей оправдали депутата по обвинению в покушении на организацию убийства по найму, в организации незаконного сбора сведения о частной жизни его освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Второй фигурант уголовного дела, обвинённого в покушении на убийство и незаконном хранении оружия, получил реальное лишение свободы.

Гособвинение подало апелляцию. Верховный суд Чувашии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Московский районный суд Чебоксар в новом составе присяжных.

Повторно суд начал рассматривать уголовное дело депутата в августе 2019 года.

В прокуратуре Чувашии ранее отмечали, что обвиняемые вину не признали.