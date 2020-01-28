Тюмень, , 17:19 — REGNUM Тюменский пенсионер осуждён на 19 лет за убийство ростовщика, а также попытку убийства его сожительницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что 65-летний мужчина в июле 2018 года взял у своего знакомого на год в долг 900 тыс. рублей с ежемесячной выплатой 30 тыс. рублей. Весной 2019 года заёмщик решил убить ростовщика. Вечером 18 марта пенсионер под предлогом трудоустройства на базу отдыха вывез знакомого и его сожительницу в лесной массив, обманув, что якобы дальше будет бездорожье и нужно идти пешком. Когда пара прошла вперёд, обвиняемый выстрелил из обреза в женщину и мужчину. Затем проверил, выжили ли они: мужчина был убит, а в женщине ещё теплилась жизнь, поэтому получила дополнительно несколько ударов ножом.

Тяжело раненая пострадавшая достала телефон, когда убийца уехал. Вызвала полицию. Женщину успели вовремя госпитализировать. Пенсионера задержали, изъяв у него гранату и обрез.

Суд 28 января 2020 года приговорил его за убийство, покушение на убийство и незаконное хранение оружия к 19 годам лишения свободы. Суд взыскал с осуждённого в пользу потерпевшей и матери убитого 1,7 млн рублей в счёт возмещения морального вреда. А также наложен арест на три его автомобиля для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков.