Алексеевка, Белгородская область, , 17:01 — REGNUM Тело 76-летней женщины обнаружили в реке Тихая сосна вблизи города Алексеевка Белгородской области. В региональном Следственном комитете 28 января инициировали проведение доследственной проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, пенсионерка ушла из своей квартиры в городе Алексеевка 18 января. В обычное время домой она не вернулась. Женщина страдала провалами в памяти, наблюдалась у врача. Её родные обратились в полицию. 26 января на берегу реки Тихая сосна была обнаружена сумка с документами на имя пропавшей, а 27 января в реке обнаружено ее тело. Родные опознали пропавшую.

Тело женщины направлено на вскрытие для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.