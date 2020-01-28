Москва, , 17:18 — REGNUM Женщина упала на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом 28 января сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошёл на станции метро «Савеловская» около 15:00 мск. Женщина упала на жёсткий путь. Отмечается, что в момент происшествия поезда на платформе не было.

Сотрудники полиции помогли женщине подняться на платформу и незамедлительно вызвали для неё бригаду скорой помощи.

В настоящее время женщину осматривают медики. По данному факту полиция начала проверку. Уточняется, что движение поездов на станции не прерывалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе Московского метрополитена из-за запаха гари в поезде.

Читайте ранее в этом сюжете: В московском метро произошёл сбой движения из-за запаха гари в поезде