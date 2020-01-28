Мурманск, , 16:47 — REGNUM Мурманский Октябрьский суд продлил арест обвиненному в подготовке взрыва в областном центре. Как сообщили ИА REGNUM в суде, срок задержания продлен на 2 месяца.

«…обвиняемый не отрицал свою причастность к совершенному преступлению, сотрудничает со следствием. Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому срок содержания под стражей на два месяца», — говорится в сообщении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря сотрудники ФСБ задержали в Мурманске сторонника организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намеревавшегося устроить террористический акт у здания местной администрации. 36-летний мужчина был задержан в тот момент, когда забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.