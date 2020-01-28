Волгоград, , 16:49 — REGNUM В причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности новорождённому ребёнку обвиняют старшую медицинскую сестру отделения реанимации одного из государственных лечебных учреждений Волгограда. Женщина с нарушениями установила устройство для подачи кислорода, что привело к частичной потери носа, сообщили 28 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мать ребёнка экстренно госпитализировали в роддом на седьмом месяце беременности из-за начавшейся родовой деятельности. Роженице провели операцию «кесарева сечения», новорождённого поместили в специальный кувез и подключили к аппарату жизнедеятельности. Через несколько дней женщина обнаружила у сына ожоги в области лица с частичной потерей носа.

«Экспертиза установила, что неизгладимое увечье новорождённому было причинено в результате нарушения правил и технологии установки ему специальных биназальных кислородных канюль, допущенного старшей медицинской сестрой отделения реанимации», — уточнили в СК.

Расследование уголовного дела завершено, материалы передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд для рассмотрения по существу.