Москва, , 16:35 — REGNUM В Москве тестирование на заражение новым коронавирусом 2019-nСoV прошли 11 человек. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитияАнастасия Ракова.

По ее словам, к сегодняшнему дню в Москве с возможным подозрением на коронавирус было проведено 11 тестирований. Все они дали отрицательный результат — никто из людей не оказался зараженным.

Также Ракова подчеркнула, что столичная скорая помощь работает в штатном режиме, оперативно реагирует на вызовы в связи с повышением температуры и подозрением на ОРВИ.

Особе внимание уделяется тем, кто за последние две недели побывал в Китае или же имел контакты с прибывшими оттуда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань в самом конце 2019 года. Вирус распространился по многим городам Китая.

По данным китайских властей на сегодняшний день подтверждено 4630 случаев заражения коронавирусом. Ещё 6973 человека находятся под наблюдением — их диагнозы уточняются. Погибли 106 человек, вылечились — 73.