Москва, , 16:35 — REGNUM Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) опубликовала на своем официальном сайте проект итогового доклада о результатах деятельности в 2019 году. Предполагается, что итоговая версия документа будет рассмотрена на заседании коллегии ведомства, которое намечено на 21 февраля.

В документе отмечается значительное улучшение статистических показателей практически по всем направлениям в зоне ответственности Ростехнадзора. Так, количество случаев травматизма со смертельным исходом в России снижается пятый год подряд (по итогам 2019 года — ещё на 6,8%). Количество аварий снижается третий год подряд (в 2019 году их стало на 14,3% меньше). Уже второй год нет аварий на подконтрольных Ростехнадзору гидротехнических объектах (включая дамбы). При этом в 2019 году в России выявлено 647 бесхозных гидротехнических сооружений — это в два раза больше, чем в 2018-м. В целом с 2014 по 2019 год аварийность в России снизилась на 33,6%, а количество смертельных случаев — на 38%.

Как отмечается в докладе Ростехнадзора, по состоянию на 1 января 2020 года, под надзором службы находилось более 170 тыс. опасных производственных объектов, более 2 млн. объектов государственного энергетического надзора, более 23 тыс. гидротехнических сооружений, 180 объектов использования атомной энергии, а также более 2,2 тыс. радиационно опасных объектов.