Мурманск, , 16:30 — REGNUM В мурманских отелях наблюдается массовая отмена броней — китайские туроператоры меняют планы в связи с эпидемией.

«За прошедшие дни мы получили несколько писем с просьбой без штрафных санкций отменить бронирование в связи с эпидемией коронавируса в Китае», — рассказал B-Port управляющий отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» Андрей Милохин.

По словам собеседника агентства, на данный момент оценить последствия отмены ещё сложно, но оно может достигать 60% от предварительного бронирования. Аналогичная ситуация складывается и в других местах размещения организованных групп туристов из Китая и стран юго-восточной Азии.

Эксперты отмечают, что падение потока азиатских туристов существенно отразится на малом и среднем бизнесе, завязанном на обслуживании тургрупп. Это хостелы, предприятия общепита, сувенирные лавки, транспортные компании и фирмы, специализирующиеся на развлечениях. Потери от отказа туристов посещать регион в совокупности могут достичь десятков миллионов рублей за сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 106 человек, количество заболевших превысило 4,5 тыс. граждан. При этом случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но подтверждены также в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Франции, Тайване, Германии, Таиланде.