Мурманск, 28 января 2020, 16:30 — REGNUM В мурманских отелях наблюдается массовая отмена броней — китайские туроператоры меняют планы в связи с эпидемией.
По словам собеседника агентства, на данный момент оценить последствия отмены ещё сложно, но оно может достигать 60% от предварительного бронирования. Аналогичная ситуация складывается и в других местах размещения организованных групп туристов из Китая и стран юго-восточной Азии.
Эксперты отмечают, что падение потока азиатских туристов существенно отразится на малом и среднем бизнесе, завязанном на обслуживании тургрупп. Это хостелы, предприятия общепита, сувенирные лавки, транспортные компании и фирмы, специализирующиеся на развлечениях. Потери от отказа туристов посещать регион в совокупности могут достичь десятков миллионов рублей за сезон.
Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 106 человек, количество заболевших превысило 4,5 тыс. граждан. При этом случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но подтверждены также в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Франции, Тайване, Германии, Таиланде.