Гулькевичский район, Краснодарский край, , 16:19 — REGNUM Двое сотрудников полиции, старший участковый уполномоченный полиции и оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Гулькевичскому району Краснодарского края, обвиняется в получении взятки с вымогательством в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю

По версии следствия, 18 января 2020 года участковый в городе Гулькевичи у 47-летнего местного жителя изъял свёрток, в котором находился синтетический наркотик. Об этом он сообщил своему коллеге, оперативному сотруднику. После этого полицейские потребовали от мужчины передать им 200 тыс. рублей за отказ от возбуждения уголовного дела.

Вечером того же дня, при получении требуемой суммы, сотрудники полиции были задержаны оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Один из обвиняемых отправлен в СИЗО, второй оставлен под домашним арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.