Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM В Ростовской области на трассе Самбек — Матвеев-Курган в автокатастрофе погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 13:30 мск 28 января. Виновником ДТП, по предварительным данным, стал водитель Kia Cerato. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Porter.

«В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка легкового автомобиля. По данному факту проводится проверка», — уточнили в Госавтоинспекции.