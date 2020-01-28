Бордо, Франция, , 16:06 — REGNUM По данным источников, близких к расследованию, более 700 кг кокаина было изъято правоохранительными органами вблизи города Бордо на юго-западе Франции, сообщает Le Figaro.

Известно, что трое подозреваемых жителей Франции были арестованы и помещены под стражу в полиции.

Во время полицейской операции были также обнаружены двумя автомата, три пистолета, бронежилеты и несколько десятков тысяч евро.

Напомним, ранее полиция Франции обнаружила полтонны кокаина в партии бананов из Колумбии на международном рынке Рюнжи, расположенном в пригороде Парижа.