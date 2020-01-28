Милан, Италия, 28 января 2020, 15:46 — REGNUM Власти трех североитальянских провинций во вторник, 28 января, из-за смога введут очередные ограничения на передвижение личного автотранспорта.
В крупных населенных пунктах Ломбардии (Милан), Пьемонта (Турин) и Венето (Венеция) будет запрещено движение на автомобилях, использующих топливо класса до Евро-4 включительно.
В ближайшее время аналогичные ограничения могут быть введены и в провинции Эмилья-Романья (Болонья), там уже объявлен «оранжевый» уровень опасности.