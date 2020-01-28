Тегеран, , 15:50 — REGNUM В иранской провинции Хузистан экстренно приземлился военный беспилотник, об этом 28 января сообщает агентство Tansim.

Агентство опубликовало на своей официальной странице в Twitter видеозапись приземлившегося изделия. Беспилотный аппарат Shahed-129 совершил аварийную посадку на юго-западе провинции.

Подробности инцидента не сообщаются, на видеозаписи видно, что дрон практически не поврежден.

Напомним, беспилотник Shahed-129 может совершать полеты на расстоянии до 1 тыс. 700 км, при этом он способен наносить удары по стационарным и обычным объектам, вооружен восемью ракетами.

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