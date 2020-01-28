Соледар, ДНР, 28 января 2020, 15:36 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь из миномётов по населённому пункту Сигнальное, сообщили 28 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Представители СЦКК выехали на место события, чтобы зафиксировать последствия украинского обстрела.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 23 единицы боеприпасов.
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