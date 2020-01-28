Соледар, ДНР, , 15:36 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь из миномётов по населённому пункту Сигнальное, сообщили 28 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению села Сигнальное. Выпущены три мины калибра 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие», — сказано в сообщении.

Представители СЦКК выехали на место события, чтобы зафиксировать последствия украинского обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 23 единицы боеприпасов.

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