Курск, , 15:33 — REGNUM Одна из двух девочек, которые 26 января утонули в Курске на реке Сейм, погибла, пытаясь спасти другую. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Курской области Владимир Потанин.

Потанин рассказал, что стало известно спасателям в ходе предварительного расследования. Четверо детей, два мальчика и две девочки, решили погулять по льду. Они перешли на другой берег Сейма, а на обратном пути решили пройтись ближе к промоинам, и лёд не выдержал. Мальчики дошли до берега, одна девочка провалилась под лёд, а вторая попыталась её спасти. В итоге обе они погибли.

Свидетелем произошедшего стал местный рыбак, который, по его словам, пытался предупредить детей, что подходить к промоинам нельзя. Он также попытался спасти тонущих девочек, но лёд в том месте был настолько тонким, что подойти или подползти к ним было нельзя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту гибели девочек восьми и девяти лет было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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