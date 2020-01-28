Тольятти, Самарская область, , 15:33 — REGNUM Супружескую пару в Тольятти подозревают в кражах колес с автомобилей. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что с его машины ночью были сняты четыре колеса. Таким образом, ему был причинен ущерб в размере 20 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что при осмотре места происшествия полицейские изъяли два следа обуви и записи с камер видеонаблюдения. По словам очевидцев произошедшего, воры передвигались на автомобиле, на кузове которого была размещена цветографическая схема легкового такси. Полицейские предположили, что подозреваемые могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Самарской области.

В результате оперативных действий стражи порядка установили личность водителя, который в ночь кражи взял в аренду автомобиль. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и женщину, находившуюся в салоне автомобиля на трассе М-5 «Урал» при подъезде к Тольятти.

По предварительной версии, мужчина 1995 года рождения и его супруга 1998 года рождения, которые ранее не были судимы, зарегистрированы Сызране.

Сообщается, что во время обыска в арендованном подозреваемыми гараже в Самаре полицейские нашли и изъяли колеса от шести автомобилей.

В настоящий момент стражи порядка проверяют подозреваемых на их причастность к другим преступлениям.

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