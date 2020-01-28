Киев, 28 января 2020, 15:57 — REGNUM Киев готов к «встрече» с коронавирусом, заявил первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник во время брифинга, сообщило 28 января информационное агентство Liga.net.
Чиновник призвал жителей города не заниматься самолечением, а также отметил, что в Киеве есть несколько лабораторий, которые могут провести все необходимые исследования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве Украины заявили, что в стране есть две лаборатории, которые теоретически могут выявить коронавирус. В определённых ситуациях образцы для исследований Украина может отправить в Германию, соответственно диагностика может занять до пяти дней.
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