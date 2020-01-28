Киев, , 15:57 — REGNUM Киев готов к «встрече» с коронавирусом, заявил первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник во время брифинга, сообщило 28 января информационное агентство Liga.net.

«В Киеве на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Хочу напомнить, что город полностью готов и организационно, и технически, и технологически, чтобы дать ответ на любые вызовы в части гриппа и ОРВИ, к которым относится и коронавирус», — сказал он.

Чиновник призвал жителей города не заниматься самолечением, а также отметил, что в Киеве есть несколько лабораторий, которые могут провести все необходимые исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве Украины заявили, что в стране есть две лаборатории, которые теоретически могут выявить коронавирус. В определённых ситуациях образцы для исследований Украина может отправить в Германию, соответственно диагностика может занять до пяти дней.

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