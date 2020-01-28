Новосибирск, , 15:12 — REGNUM Пассажиры самолёта, который ранее был вынужден экстренно приземлиться в новосибирском аэропорту, вылетели в Екатеринбург на резервном борту, сообщают «НГС Новости».

Напомним, что при выполнении рейса S7 5017 Новосибирск — Екатеринбург на борту самолёта сработала индикация невыпуска закрылков. Воздушное судно экстренно село в Новосибирске.

Один из пассажиров рассказа, что самолёт примерно час кружил над городом, чтобы использовать всё топливо, а потом успешно сел.

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