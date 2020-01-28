Кутаиси, Грузия, , 15:08 — REGNUM Турист из России упал с перил, находясь в храме Баграта в грузинском городе Кутаиси. Об этом 28 января сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

Очевидцы рассказали журналистам, что несчастный случай произошел с 18-летним молодым человеком. Он залез на перила с целью сделать фотоснимки, но поскользнулся и упал с высоты.

Сообщается, что пострадавшего туриста увезли на скорой в Центр интервенционной медицины. В центре журналистам рассказали, что у парня может быть черепно-мозговая травма.