Луганск, , 15:00 — REGNUM Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР нашли тайник, в котором было 1,7 тыс. единиц оружия и боеприпасов, сообщила 28 января пресс-служба ведомства.

Тайник был оборудован в 800 метрах от посёлка Металлист. В результате был изъят ручной пулемет Калашникова, противотанковое самозарядное ружье системы Симонова (ПТРС), 37 мин калибра 120 мм, 93 гранаты к станковому гранатомёту АГС, 17 корпусов различных видов ручных гранат, запалы, взрывчатка и патроны.

«Не исключено, что оружие из тайника могло быть использовано для проведения диверсий или терактов украинскими спецслужбами на территории Луганской Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине, на окраине Житомира в мусорном баке были найдены два гранатомёта РПГ-26.

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