Дербентский район, Дагестан, , 14:59 — REGNUM Трещина на газопроводе оставила без газа 5,3 тыс. абонентов в Дербентском районе Дагестана. В зоне отключения оказались четыре населенных пункта, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе МЧС России по республике.

Микротрещина на газопроводе высокого давления диаметром 30 см была обнаружена примерно в 10:00, утечки газа при этом не было. Специалисты газовой службы решили отключить газоснабжение путем перекрытия задвижки. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 19:00.

Между тем ситуационно-аналитический центр Минэнерго России сообщает, что трещина на газопроводе была найдена в районе поселка Белиджи, обнаружил ее слесарь во время планового обхода. При этом, по данным ведомства, от газоснабжения отключено 5,9 тыс. абонентов.