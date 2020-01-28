Новосибирск, , 14:55 — REGNUM Один из пассажиров рейса Новосибирск — Екатеринбург, которому пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета, рассказал о том, что происходило во время полёта.

«В целом, всё было спокойно, ну, конечно, было небольшое волнение. Нам объявили, что есть лёгкая неисправность. Где-то час кружили над Новосибирском, потом, когда выжгли всё топливо, успешно сели», — рассказал Юрий Брежнев «НГС Новостям».

По его словам, после приземления, их встретили спецслужбы — скорая помощь, пожарные и полиция. Сейчас пассажиры дожидаются запасного борта, его обещают предоставить в течение получаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при выполнении рейса S7 5017 Новосибирск — Екатеринбург сработала индикация невыпуска закрылков, самолёт экстренно сел в новосибирском аэропорту.

Читайте ранее в этом сюжете: Известна причина экстренной посадки пассажирского самолёта в Новосибирске