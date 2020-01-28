Тюмень, , 14:54 — REGNUM В Тюмени полицейские задержали двух подозреваемых в вымогательстве денег у директора аптеки. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Директор аптеки написала заявление о вымогательстве 170 тыс. рублей в декабре 2018 года. Но тогда задержать рэкетиров не удалось.

На след вымогателей удалось выйти через год. Были задержаны мужчины 30 и 32 лет. Они попались на нежелании платить за ремонт автомобиля «Мерседес».

В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных дела: по ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).