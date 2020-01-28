Йошкар-Ола, , 14:53 — REGNUM Прокуратура Медведевского района республики выявила 55 сайтов, которые содержали рекламу продажи наркотиков. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Уголовная или административная ответственность за распространение такой информации предусмотрена Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

После направления данных об этих сайтах в Роскомнадзор, доступ к ним был заблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года в Марий Эл было зарегистрировано 979 человек с синдромом зависимости от наркотических веществ, только в Йошкар-Оле — 493 человека.

Кроме того, 1822 человека в республике употребляют наркотические вещества с вредными для здоровья последствиями.