Кабул, , 14:50 — REGNUM Число жертва нападения боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на КПП афганских полицейских достигло 11 человек, об этом 28 января сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел в провинции Баглан, расположенной на северо-востоке страны. Как отмечают журналисты, террористы без труда проникли на объект.

Одной из вероятных версий подобного развития событий выдвигается та, в соответствии с которой боевиков пустил на КПП один из сотрудников правопорядка, сочувствующий им.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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