Новосибирск, , 14:41 — REGNUM В авиакомпании S7 Airlines рассказали, что стало причиной, по которой самолёт, следовавший рейсом Новосибирск — Екатеринбург, вернулся в новосибирский аэропорт «Толмачёво».

"При выполнении рейса S7 5017 Новосибирск — Екатеринбург сработала индикация невыпуска закрылков, — пишут «НГС Новости» со ссылкой на пресс-секретаря группы компаний S7 Надежду Хаитову. — В соответствии с требованиями безопасности полётов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. После выработки топлива самолет Embraer 170 благополучно приземлился в аэропорту «Толмачево».

В авиакомпании добавили, что пассажирам будет предоставлен резервный борт.

Ранее и сообщало, что пассажирский самолёт Embraer, у которого отказали закрылки, экстренно сел в новосибирском аэропорту.

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