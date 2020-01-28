Кабул, , 14:49 — REGNUM Высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа, курировавший ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, погиб при крушении в Афганистане военного самолёта. Об этом сообщает 28 января иранское агентство Mehr со ссылкой на «источники в российской разведке».

Отмечено, что Д'Андреа известен как куратор разведывательных операций США против Ирака, Ирана и Афганистана. Ему приписывают ключевую роль во многих операциях, включая убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.

Ранее минобороны США подтвердило гибель самолёта Bombardier E-11A BACN американских ВВС в районе Газни, однако отвергло версию о том, что самолёт погиб от «вражеского огня».

Вместе с тем ответственность за катастрофу взяли на себя представители афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным террористов, в самолете находились высокопоставленные военнослужащие США, других подробностей о них нет.

Представитель американских войск в Афганистане полковник Сонни Легетт заверил в Twitter, что вся информация о погибшем самолёте будет обнародована по итогам расследования.

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