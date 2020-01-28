Батайск, Ростовская область, , 14:37 — REGNUM Мужчина, оставивший своих детей в московском аэропорту «Шереметьево», попросил прощения. Видеоролик опубликован на канале Следственного комитета на сервисе YouTube.

«Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей — Влада и Ванечки. Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы — единственное, что есть в моей жизни, её смысл», — сказал он.

Мужчина считает, что проявил слабость, испугавшись, что не справится.

«Поэтому оставил вас в аэропорту, в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», — пояснил отец.

Он добавил, что надеялся найти работу и вернуться.

Как сообщало ИА REGNUM, отец двоих детей, оставивший их в московском аэропорту, самостоятельно пришёл к следователям в городе Батайск Ростовской области.