Красноярск, , 14:28 — REGNUM Красноярский краевой суд 28 января признал 53-летнего Андрея Грабовского виновным в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33 п. «з», ч. 2. ст. 105 УК РФ) и в незаконной передаче огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Дело Грабовского рассматривалось в суде с участием присяжных заседателей. Свой вердикт они вынесли 27 декабря 2019 года — «виновен и не заслуживает снисхождения».

Установлено, что 23 ноября 2004 года по пути домой был убит бывший замначальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергей Назаров.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Однако в результате была установлена причастность к его совершению исполнителя и пособника. Кроме того, в ходе расследования этого дела раскрыли ряд особо тяжких преступлений: покушения на убийство, мошенничество и другие.

Уголовное дело направили в суд, который вынес обвинительный приговор в отношении трёх лиц. Исполнитель убийства Назарова получил 22 года в колонии строгого режима, пособник — девять лет в колонии строгого режима.

В связи с невозможностью установления организатора (заказчика) уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство и приостановили.

Спустя 14 лет были получены достаточные данные о причастности к организации убийства ранее не судимого 53-летнего жителя Москвы. Его доставили для проведения следственных действий в Красноярск.

Суд приговорил Андрея Грабовского по ч. 1 ст. 222 к двум годам лишения свободы. От этого наказания он был освобождён в связи с истечением срока преследования.

Что касается организации убийства по найму, суд назначил Грабовскому наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд признал справедливым взыскание с Грабовского морального вреда в размере 1 млн рублей по требованию супруги Назарова.

Как сообщало ИА REGNUM, присяжные в Уфе признали мужчин виновными в покушении на заказное убийство.